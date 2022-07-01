شكرا لقرائتكم خبر عن حسام غالى: ريكاردو سواريز "ما تعبش الأهلى" فى التفاوض المادى أثناء التعاقد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسام غالى، عضو مجلس إدارة النادى الاهلى، أن البرتغالى ريكاردو سواريز لم يتعب إدارة القلعة الحمراء فى التفاوض المادى لتولى تدريب المارد الأحمر، مشدداً على ضرورة دعم الجمهور الأهلاوى للمدرب البرتغالى الفترة المقبلة.

وقال حسام غالى، فى المؤتمر الصحفى المنعقد حالياً بمقر القلعة الحمراء، "محمود الخطيب كلفنى أنا وأمير توفيق وعمرو شاهين للتفاوض مع أكثر من مدرب لخلافة موسيمانى، وتحدثنا مع مدربين كثيرين وعقدنا اجتماعات "زوم" مع 4 مدربين، ووقع الاختيار على ريكاردو الذى انطبقت عليه المعايير التى حددها الأهلى للمدرب الجديد".

وأضاف حسام غالى، "ريكاردو سواريز لم يتعب إدار الاهلى فى التفاوض المادى، بالعكس فالمدرب لديه رغبة شديدة فى تدريب المارد الأحمر، ويعلم جيداً قيمة النادى وجماهيره العريضة، وأبدى مرونة كبيرة أثناء التعاقد".

وتابع غالى، "إدارة الأهلى لديها ثقة شديدة فى قدرات سواريز ونحتاج دعم الجماهير له لأنه يدرك جيداً حجم المسئولية الملقاة على عاتقه ولديه طموح كبير لتحقيق نتائج متميزة مع الاهلى ، ونتمنى له التوفيق وأن يشعر أنه يعيش فى بلده الثانى".