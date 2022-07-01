شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مؤتمر تقديم سواريز مدرب الأهلي الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق منذ قليل المؤتمر الصحفى الخاص بتقديم البرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفنى الجديد للنادي الأهلي، حيث يُعقد المؤتمر بمقر النادى بالجزيرة.

وأعلن الأهلي ظهر أمس، الخميس، تعيين سواريز مديراً فنياً للفريق لمدة موسمين، ويضم الجهاز المعاون يضم كلًّا من: ماوريسيو فاش مدربًا.. سامي قمصان مدربًا .. سيد عبد الحفيظ مديراً للكرة ..راؤول فاريا مطور أداء.. بيدرو جيميرايش مخطط أحمال وأخصائي فسيولوجي .. إدواردو لوبو مدرب حراس المرمى.. لويس بيريرا محلل أداء الفرق المنافسة.

وتحدث سواريز المدير الفني لجديد للاهلي عن جهازه المعاون بالفريق في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي قائلاً، كنا نعمل كفريق واحد من أجل تحقيق أهدافنا.. ماوريسيو فارش هو المدرب المساعد بالفريق وهو بمثابة "ذراعي اليمنى"، وأعتمد عليه كثيراً فى عملي وهو يعلم تفكيري وخططي وحال غيابي لأي سبب من الأسباب يكون هو قادر على القيام بدوري وتنفيذ ما أفكر فيه".

وأضاف سواريز حديثه فى الفيديو عن جهازه المعاون، "شكرا لكم جميعا فخر لي أن أتواجد هنا وأشكر الإدارة على ثقتها فى، وأعدهم بأننى سأعطي كل شيء وأعمل بطموح كبير من اجل الأهلي.. وكيل اعمالي عرض علىّ أنه فى إمكانية للحديث مع إدارة الأهلي وأنا سعدت بذلك لأنه أحد أكبر أندية أفريقيا والعالم، كنت سعيدا وتحدثنا مرات عديدة واجتمعنا مع الإدارة وعجبهم أسلوبي في التدريب، وحضرت هنا بسعادة لتمثيل اكبر نادي في افريقيا وكنت سعيد بدعوة الأهلي".

وتابع مدرب الأهلى، "كان لي أهداف وطلبات خاصة وقبل أي شيء ليس احداث تغيير شامل بالاهلي ولكن هدفي هو الايضاح والمهم جدا ان أوضح أهمية الجهاز الفني والجميع يعرف الجهاز الفني لدي وما هو حجم فريق الأهلي وكان مهم ان أوضح لهم ان الجهاز الفني لابد من الحضور لان الوقت قصير ويتبقى شهرين على نهاية الموسم وعلينا اتن نفوز بالالقاب ولدينا 3 القاب ونرغب في عودة الدوري للأهلي".