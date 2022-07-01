شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب.. نادية محمد بطلة الأثقال: بحب المكرونة بالبشاميل وباسمع أم كلثوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدا عن المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، نجمة اليوم فى بره الملعب هى نادية محمد بطلة رفع الأثقال البارالمبى.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة

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ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

مكرونة بالبشاميل

من نجمك المفضل؟

محمد صلاح

من مطربك المفضل؟

أم كلثوم

لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟

مدربة

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟

فاتن حمامة

بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال





الأفضل الارتباط برجل رياضى فى تخصصك ولا وظيفة تانية؟

رياضى

لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى أيه؟

أموت طبعا.