شكرا لقرائتكم خبر عن وصول كينيا يحدد صعود مصر للمرحلة الثالثة بتصفيات كأس العالم للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من الغموض تسيطر على موقف المنتخب الكينى لكرة السلة رجال، فى ظل عدم وصوله إلى مصر حتى الآن للمشاركة فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم والتى تقام بالإسكندرية.

ولم يحسم كينيا موقفه، حتى الآن، رغم أن مباراته غدا أمام المنتخب المصرى فى الجولة الثانية ضمن المجموعة الرابعة التى تضم مصر والسنغال وكينيا والكونغو الديمقراطية.

وينص نظام البطولة على صعود أول 3 فرق فى الترتيب، وحال عدم وصول كينيا تصعد المنتخبات الثلاث المتبقية فى المجموعة، ومن بينها مصر.

ويلتقى المنتخب المصري مع السنغال اليوم، ثم مع كينيا غدا على أن يلتقى مع الكونغو الديمقراطية بعد غد السبت.