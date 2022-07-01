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الامارات | ريال مدريد يدفع لاعبه نحو الرحيل!

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن يدفع لاعبه نحو الرحيل! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن نادي ريال مدريد يدفع لاعبه ماركو أسينسيو للرحيل من النادي لكونه لم يقدم له عروضاً لتمديد عقده الذي ينتهي الصيف المقبل.

وكان أسينسيو ينتظر تقديم النادي عرضاً لتمديد عقده، ولكنه لم يحدث ذلك.

وأوضحت الصحيفة أن أسينسيو لديه خيارين الآن، إما الاستمرار حتى نهاية العقد والرحيل مجاناً، أو مغادرة النادي هذا الصيف.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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