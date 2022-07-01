الامارات | الزمالك يتجاهل ثنائية مروان حمدي في الاهلي ويتجه إلى "الوادي"

شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتجاهل ثنائية مروان حمدي في الاهلي ويتجه إلى "الوادي" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تجاهلت إدارة نادي الزمالك، ثنائية لاعبه المُعار لنادي سموحة مروان حمدي، بمرمى الأهلي في المباراة التي انتهت لمصلحة الفريق السكندري 3-2 في الدوري المصري الممتاز بعدما فضلت عدم مفاوضته للعودة إلى صفوف القلعة البيضاء في وقت تسعى الإدارة إلى التعاقد مع زميله المغربي عبدالكريم الوادي.

وقال مروان حمدي في تصريحات تليفزيونية "إن مسؤولي نادي الزمالك لم يتوصلوا معه في الفترة الماضية بشأن عرض عودته للقلعة البيضاء بعد انتهاء فترة اعارته بنهاية الموسم".

ويسعى مسؤولو الزمالك لاستغلال مروان حمدي لمقايضته مع زميله في سموحه، المغربي عبد الكريم الوادي، لضمه في بداية الموسم المقبل بعد تألقه اللافت في الدوري المصري، بحسب تقارير إعلامية في مصر.

وقال عبد الكريم الوادي في تصريحات تليفزيونية "إن أنباء رغبة الزمالك في ضمي أسعدتني، لكن لا توجد مفاوضات رسمية معي أو مع وكيلي والنادي لم يُخبرني برغبة أندية أخرى في التعاقد معي".

يُذكر أن مروان حمدي يحتل حاليا صدارة هدافي الدوري المصري بالمشاركة مع لاعب الزمالك محمد السيد "زيزو"، ولكل منهما 12 هدفا.

واستبعد نجم الزمالك السابق، أحمد حسام ميدو، أن يواصل مروان حمدي تألقه مع الزمالك بنفس القدر الذي عليه حاليا مع مروان.

وقال ميدو في برنامج "الريمونتادا": "إذا تألق ميدو بذات الصورة التي عليها في الزمالك، سأكتب رسالة اعتذار للاعب، وأعلقها على أحد المحاور الكبرى في القاهرة".

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