الامارات | تعرف إلى وجهة أشرف بن شرقي المقبلة.. واللاعب خارج القمة

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى وجهة أشرف بن شرقي المقبلة.. واللاعب خارج القمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت تقارير إعلامية في قطر أن لاعب الزمالك، المغربي أشرف بن شرقي سيصل للدوحة في غضون الساعات القليلة المقبلة، لتوقيع عقده الجديد مع نادي قطر القطري، في وقت حاولت فيه إدارة الزمالك الاحتفاظ بخدمات اللاعب حتى موعد لقاء القمة المُرتقب ضد الأهلي في 21 الجاري حال التأهل لنهائي كأس مصر.

ويتبقى للأهلي مباراة سهلة في نصف نهائي الكأس أمام نادي بتروجيت غدا السبت قبل مواجهة غريمه التقليدي الزمالك في نهائي الكأس.

وفي حالة توقيع بن شرقي مع نادي قطر القطري، سيكون اللاعب خارج أسوار الزمالك ولن يُكمل معه بقية مباريات الموسم الذي ينتهي في نهاية أغسطس المقبل.

وكان الزمالك حاول في الساعات الماضية تجديد عقد بن شرقي لموسم واحد، إلا أن المحاولات لم تُكلل بالنجاح لرغبة اللاعب في خوض تجربة احترافية في دوري قوي يعيده إلى تشكيلة المنتخب المغربي والمشاركة في كأس العالم 2022.

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