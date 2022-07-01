الامارات | آخر قرارات مرتضى منصور.. شطب أي عضو في الزمالك يُشجع الأهلي!

شكرا لقرائتكم خبر عن آخر قرارات مرتضى منصور.. شطب أي عضو في الزمالك يُشجع الأهلي! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر رئيس نادي الزمالك شطب أي عضو من أعضاء الجمعية للعمومية يُظهر أي تشجيع للنادي الأهلي عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال موقع 24 المصري إن مرتضى منصور قال لأعضاء الجمعية العمومية إن أي عضو سيشجع الأهلي أو يضع شعاره عبر حسابه على "واتس أب" سيتم شطبه على الفور دون أن يخضع حتى للتحقيق.

وأضاف: "عضو الجمعية العمومية يجب أن يظهر ولاءه لناديه وليس للنادي المنافس".

يذكر أن مرتضى منصور سبق وأن أوقف عضو في الجمعية العمومية وطردها من النادي لقيامها بصبغ شعرها باللون الأحمر.

وأثارت تلك الواقعة جدلاً واسعا في مصر بعدما نشرت العضو المطرودة فيديو عبر حسابها على "فيس بوك" تُناشد فيه عددًا من المسؤولين، لحمايتها من رئيس نادي الزمالك وإعادة بطاقة العضوية لها ولزوجها بعد سحبهما بواسطة مدير الأمن الذي اتهمته بالاعتداء عليها وزوجها.

وأوضحت أن مرتضى منصور سحب منها بطاقة العضوية لنادي الزمالك بسبب لون شعرها الأحمر، متهمة إياه بالتنمر والاعتداء على حقوق المرأة.

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