الامارات | 4 بطولات تستقطب نجوم وعشاق رياضات المضرب في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 بطولات تستقطب نجوم وعشاق رياضات المضرب في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيكون عشاق رياضات المضرب على موعد مع أربعة بطولات تجمع بين لاعبين من مختلف الفئات والجنسيات، بالإضافة إلى تنظيم بطولة كرة سلة خلال عُطلة الأسبوع الجاري.

وقال مجلس دبي الرياضي اليوم الجمعة إن نادي بادل بوينت سينظم بطولة تحدي البادل تنس الثالثة في مقره بمنطقة القوز التي تقام على مدار ثلاثة أيام، كما تقام بطولة توب سبين للبادل تنس غدا في مركز توب سبين.

وتقام سلسلة ترون الثلاثي للغولف يوم السبت نادي دبي هيلز للغولف، ويستضيف نادي النصر الرياضي يوم الأحد، بطولة تشامبز لكرة السلة في.

وتقام بطولة النادي الهندي الأولى للمواطنين للريشة الطائرة يومي السبت والأحد في النادي الهندي بمنطقة عود ميثاء التي تقام احتفالًا باليوم العالمي للريشة الطائرة الذي يصادف يوم الخامس من يوليو من كل عام، وتتضمن البطولة المنافسة خمسة فئات هي فردي رجال، وزوجي رجال، وفردي سيدات، وزوجي سيدات، وزوجي مختلط، ويشارك فيها 70 لاعب ولاعبة من الإماراتيين.

ويعد النمو في البطولات المحلية لرياضات المضرب من ثمار دعم مجلس دبي الرياضي لهذه الرياضات وانتشار الأكاديميات في مختلف المناطق، وكذلك إلى استضافة البطولات الدولية وبرامج التطوير الدولية خلال الفترة الماضية التي ساهمت في التعريف بهذه الرياضات ونشر ممارستها في مختلف أوساط المجتمع.

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