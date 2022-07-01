الامارات | خميس إسماعيل يودع الوحدة برسالة مؤثرة.. و3 أندية تطارده

شكرا لقرائتكم خبر عن خميس إسماعيل يودع الوحدة برسالة مؤثرة.. و3 أندية تطارده والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ودع لاعب خط وسط الوحدة خميس إسماعيل، جماهير وإدارة ولاعبي الفريق برسالة مؤثرة عبر حسابه الشخصي في "تويتر"، عقب انتهاء عقده مع "العنابي".

وقال خميس إسماعيل: "لحظة الوداع دائما صعبة، هذا هو حال كرة القدم، لم أتوقع في عامين ونصف العام، داخل أروقة نادي الوحدة، أن أشعر بكل هذا الحب والتقدير من الجميع، غرفة خلع الملابس كانت أشبه بالعائلة، دائما اللحظات السعيدة تمر سريعا، شكراً لكم على كل شيء ولنا لقاء قادم".

وأضاف: "شكراً سمو الشيخ ذياب بن زايد على اعطائي الفرصة لتمثيل كيان بحجم نادي الوحدة، شكراً لتواجدك الدائم، البطولات قريبة جداً من النادي، وشكرا أيضا للكابتن عبد السلام جمعة".

وختم: "شكراً جماهير الوحدة على الحضور الدائم ومساندة اللاعبين في كل الأوقات، شكراً على المدح الذي قدمتوه لي، ستظلون رقما صعباً".

ولم يكشف خميس إسماعيل عن وجهته المقبلة، إلا أن مصادر قريبة من اللاعب أكدت انتقاله لأحد أندية دوري أدنوك للمحترفين، اذ تلقى ثلاثة عروض رسمية حتى الآن من بينها عرضا من أحد الأندية الصاعدة للمحترفين.

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