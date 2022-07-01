الامارات | انسحاب منتخب سلوفينيا من مواجهة مصر في دورة البحر المتوسط

شكرا لقرائتكم خبر عن انسحاب منتخب سلوفينيا من مواجهة مصر في دورة البحر المتوسط والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد كرة اليد السلوفيني رسميًا عدم خوض باقي مباريات دورة ألعاب البحر المتوسط، ومن بينها مباراة اليوم الجمعة أمام المنتخب المصري ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المجموعة.

وذكر الاتحاد السلوفيني بأن قراره يعود إلى إصابة عدد كبير من لاعبي منتخب سلوفينيا بفيروس كورونا، بحسب ما نشره على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي.

ونجح منتخب مصر لكرة اليد في الفوز بـ أول مباراة على حساب مقدونيا الشمالية، وفي المباراة الثانية نجح في تخطي منتخب صربيا، وفي المباراة الثالثة واصل منتخب مصر تفوقه على حساب فرق المجموعة بالفوز على تونس.

وحسم منتخب اليد تأهله للدور قبل النهائي لدورة ألعاب البحر المتوسط، بعد الفوز الذي حققه على حساب نظيره تونس، وكان ينتظر لقاء سلوفينيا من أجل تحديد موقفه من حسم صدارة المجموعة، حال الفوز، أو التأهل في المركز الثاني حال الخسارة.

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