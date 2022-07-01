موعد مباراة الأهلي وبتروجيت في نصف نهائي الكأس.. والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يواجه الأهلي، نظيره بتروجيت، في التاسعة والنصف مساء غد السبت، على استاد القاهرة الدولي، في الدور نصف النهائي من نسخة العام الماضي لكأس مصر.

وكان الأهلي قد نجح في الفوز على بيراميدز في ربع النهائي ٢-١، من نسخة العام الماضي.

ويتأهل الفائز من مباراة الأهلي وبتروجيت لمواجهة الزمالك في النهائي.

وستكون مواجهة بتروجيت هي الأولى للمدير الفني الجديد للأهلي البرتغالي سواريس، والذي تعاقد معه خلفا للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

تشكيل الأهلي المتوقع

من المتوقع أن يعتمد سواريس على التشكيل التالي:

الشناوي

محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، معلول

حمدي فتحي، ديانج، قفشة، صلاح محسن، طاهر محمد طاهر

محمد شريف

القنوات الناقلة

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الاهلى وبتروجيت فى الكأس مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.