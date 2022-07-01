رسمياً.. فيفا يعتمد تقنية التسلل الآلى فى بطولة كأس العالم 2022

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الجمعة، أنه اعتمد رسمياً استخدام تقنية التسلل الآلى فى بطولة كأس العالم 2022. وتوفر هذه التقنية قرارات دقيقة وأسرع بفضل مستشعر فى الكرة و12 كاميرا تتبع 29 نقطة بيانات لكل لاعب 50 مرة فى الثانية.

وأصدر "فيفا" بياناً رسمياً أعلن خلاله "عن نيته استخدام التكنولوجيا شبه الآلية لتحديد وضعيات التسلل في مباريات كأس العالم قطر 2022 ابتداءً من أول أيام البطولة الموافق لـ 21 نوفمبر، وذلك من أجل دعم الحكام وحكام الفيديو في اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة".

وأضاف الاتحاد الدولي في بيانه أنه "بعد الاستخدام الناجح لتقنية الفيديو المساعد في نسخة روسيا 2018، أعلن رئيس فيفا، جياني إنفانتينو فى خطاب رؤية فيفا 2020-2023 عزم الاتحاد على تسخير كل الإمكانيات والجهود في سبيل استغلال التكنولوجيا في كرة القدم وتطوير تقنية الفيديو المساعد، ومنذ ذلك الحين - أي منذ ثلاث سنوات - وفيفا يسعى جاهدا للاستمرار في تسخير التكنولوجيا لصالح اللعبة".

وتابع "فيفا" أنه استثمر الوقت خلال السنوات القليلة الماضية في العمل على تحسين تقنية الفيديو المساعد والتكنولوجيا شبه الآلية لتحديد وضعيات التسلل بدقة، وذلك من خلال عمله الدؤوب مع مختلف شركائه، وعلى رأسهم مؤسسة الابتكار المتميز ومزودي الخدمات التكنولوجية.

وتستخدم هذه التكنولوجيا الجديدة 12 كاميرا تُثبّت أسفل سقف الاستاد بهدف تتبع حركة الكرة، وما يصل إلى 29 نقطة بيانات تعمل بسرعة 50 مرة في الثانية مخصصة لكل لاعب في أرضية الميدان، وذلك من أجل احتساب الموقف الدقيق الذي تواجد فيه اللاعبون، كما تشمل نقاط البيانات هذه أطراف اللاعبين وحدودها المعنية بوضعية التسلل.