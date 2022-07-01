شكرا لقرائتكم خبر عن ميار هاني لاعبة الاسكواش تحتفل بزفافها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت ميار هاني، لاعبة الاسكواش، بزفافها بعد انتهاء الموسم الماضي، والذى اختتمت فعالياته ببطولة العظماء الثمانية، التي توج بها مصطفى عسل لاعب الأهلي ونور الشربيني لاعبة سبورتنج.

من ناحية أخرى، أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" التصنيف الجديد للاعبات خلال شهر يوليو الجاري، وحافظت البطلة المصرية نوران جوهر لاعبة وادى دجلة على صدارة التصنيف للشهر الرابع على التوالي منذ تقدمها للصدارة فى أبريل الماضي.

وأنهت نوران سيطرة نور الشرببيني لاعبة سبورتنج على صدارة التصنيف، والتي امتدت لنحو 17 شهراً متتالياً منذ نوفمبر 2020 وحتى مارس الماضي.

واستقرت نور الشربيني في المركز الثاني بالتصنيف، بينما حافظت هانيا الحمامي على تواجدها بالمركز الثالث، وفى المركز السابع جاءت روان العربي لاعبة وادي دجلة، وتراجعت سلمى هاني مركزاً لتحتل التصنيف التاسع.

فيما تقدمت البطلة نور الطيب لاعبة هليوبوليس 3 مراكز دفعة واحدة لتحتل التصنيف رقم 11 ، وتقترب من اقتحام قائمة التوب 10.