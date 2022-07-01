شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة تأهيل مكثفة لناصر ماهر فى الجيم للتعافي من إصابة الضامة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض ناصر ماهر، صانع ألعاب فريق فيوتشر، جلسات تأهيل مكثفة فى صالة الجيم، للتعافي من إصابة التمزق فى وتر العضلة الضامة، والتى تسببت فى غيابه عن الفريق فى آخر ثلاث مباريات بالدوري العام، أمام إيسترن كومباني وبيراميدز وإنبي وأخيراً الطلائع.

واستأنف فريق فيوتشر، بقيادة علي ماهر المدير الفني للفريق، تدريباته، بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها الفريق مؤخراً بعد الهزيمة من الطلائع بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 23 من عمر مسابقة الدوري العام.

وعقد علي ماهر، المدير الفني لفيوتشر، جلسة خاصة مع اللاعبين، طالبهم خلالها بغلق صفحة الدوري العام مؤقتاً والتركيز فى اللقاء القادم أمام إنبي، والذى يجمع الفريقين الأحد المقبل ضمن منافسات الدور نصف النهائي ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية.

وكان فيوتشر قد تأهل إلى الدور نصف النهائي ببطولة كأس الرابطة متصدراً مجموعته، حيث يسعى الفريق الصاعد حديثاً إلى الدوري إلى حصد أول ألقابه ببطولة كأس الرابطة.

ويحتل فيوتشر المركز الرابع فى جدول مسابقة الدوري العام برصيد 39 نقطة، بعدما خاض 23 مباراة، حيث فاز في 11 مباراة وتعادل في 6 لقاءات وخسر 6 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 36 هدفا واستقبلت شباكهم 21 هدفا.