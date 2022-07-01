شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح: لن نتنازل عن وجود السكة الحديد فى الدوري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب محمد صلاح، المدير الفني الجديد لنادي السكة الحديد، عن سعادته بالتعاقد الرسمي مع واحد من أقدم الأندية فى تاريخ الرياضة المصرية، لتولى مهمة القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بالموسم الجديد.

وشدد صلاح، فى تصريحات صحفية، على أن هدفه مع الفريق هو الصعود إلى الدوري الممتاز فى الموسم المقبل، مشيرا إلى أن نادى السكة الحديد يستحق التواجد وسط الكبار في دوري الأضواء والشهرة.

وأضاف صلاح أن إدارة النادى وفرت له كافة سبل الدعم من أجل تكوين فريق قوي، يكون قادرا على تحقيق أهداف ورؤوية النادي قي الفترة القادمة، مشيدا بالعناصر الموجودة في الفريق وقدرتها على تحقيق الحلم.

وتابع محمد صلاح، "بدأنا العمل بشكل فعلي ووضعنا خطة الصعود ونثق في توفيق الله ومجهود اللاعبين ومن خلفهم الدعم اللامتناهي من مجلس إدارة النادي حتى يعود نادي السكة الحديد إلى مكانته الطبيعية".

ومن جانبه قال الدكتور سيد عيسي، المدير الرياضي لنادي السكة الحديد، إن النادي طموح كبير وتخطيط للعودة لدوري الأضواء والشهرة، لكن ذلك يحتاج عمل كبير ومثابرة، فنادي السكة امتلك تاريخا ونجوما سطروا تاريخ كبير في الدوري المصري، على سبيل المثال حسين حجازي، ايمن منصور ومحمد بركات وخالد بيبو وغيرهم.

وأضاف، "لذلك كنا حريصين في اختيار المدرب، أن يكون ذو عين خبيرة ثاقبة، قادر على اكتشاف المواهب؛ ولدية قدرة على إعادة هيكلة الفريق وجرأة كبيرة في الاعتماد على الناشئين، و لديه خبرات وناجحات في الدرجة التانية لذلك وقع اختيارنا بالإجماع على الكابتن محمد صلاح وله منا كل الدعم ولجهازه الفني بالكامل وسوف نلبي كامل احتياجاتهم للموسم الجديد بإذن الله .

وعلى صعيد آخر أضاف اللواء حسام السيسي مستشار الوزير للشئون الرياضية والمشرف العام على الكرة ان نادي السكة يظهر هذا الموسم بشكل مختلف وعلي ثقة في الكابتن محمد صلاح وجهازه الفني اللي بهنيهم على تولى قيادة الفريق، ويكونوا قادرين على إعادة السكة للممتاز من جديد ونسعي لتوفير مناخ هادئ يساعد على النجاح.

وتابع السيسي بخصوص التعاقدات والراحلين قائلا " أكيد هيكون فيه كلام مطول مع صلاح وإن شاء الله هناك استراتيجية واضحة ما بينا و لائحة واضحة متفقة عليها من حيث المكافآت أو الخصومات."

ورحب نبيل كمال القائم باعمال رئيس مجلس إدارة النادي بالجهاز الفني الجديد للفريق ، بقيادة الكابتن محمد صلاح، اللي دايما وقت الأزمات بيكون قادر على قيادة السفينة لبر الأمان وتحقيق النجاحات الذي يعاونه كلا من تامر عبد الحكيم في منصب المدرب العام، و وائل خليفة كمدرب لحراس المرمى.