شكرا لقرائتكم خبر عن انضمام ظهير أيمن فاركو لمعسكر منتخب الشباب استعدادًا لكأس العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم ظهير أيمن نادي فاركو أحمد محمود لمعسكر منتخب الشباب مواليد 2003 بقيادة محمود جابر استعدادًا لكأس العرب. ويبدأ معسكر منتخب الشباب اليوم الجمعة وحتى 8 يوليو الجارى، استعدادًا لبطولة كأس العرب، المقرر إقامتها خلال الفترة من 20 يوليو حتى 5 أغسطس.

فى سياق آخر، تلقى البرتغالى نونو ألميدا، المدير الفنى لنادى فاركو، أول هزيمة مع الفريق منذ توليه المسئولية الفنية للفريق، خلفا لمجدى عبد العاطي، لتنتهى سلسلة اللاهزيمة التى صمدت لمدة 10 مباريات دون هزيمة.

ونجح فريق الاتحاد السكندري فى الفوز على فاركو بهدف نظيف عن طريق سعيدو سمبوري من ركلة جزاء بالدقيقة 50، فى المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري باستاد الإسكندرية.

وخسر ألميدا لأول مرة بعد 10 مباريات بدون هزيمة بدأها بالتعادل مع البنك الأهلي 2-2 ثم التعادل السلبي مع الزمالك ثم الفوز على المقاولون العرب بهدف دون رد ثم التعادل مع غزل المحلة بهدف لكل فريق ثم التعادل السلبى مع سموحة ثم الفوز على فيوتشر بهدف دون رد ثم التعادل السلبي مع بيراميدز والجونة ومصر المقاصة وأخيرا التعادل الإيجابى مع سيراميكا بهدف لكل فريق، قبل السقوط أمام الاتحاد بهدف نظيف.

و استمر فاركو في المركز الثامن فى جدول ترتيب الدورى برصيد 30 نقطة، بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز فى 7 لقاءات وتعادل فى 9 مباريات وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً.