شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد دعبس رئيسا للجنة الفنية ومديرا فنيا عاما لكرة اليد بنادى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة نادى الزمالك تعيين الدكتور أحمد دعبس فى منصب جديد تم استحداثه بقطاع كرة اليد داخل النادى، ليكون رئيس اللجنة الفنية والمدير الفنى العام لكرة اليد.

ويهدف المنصب الجديد للاهتمام بالمدربين داخل قطاع كرة اليد من خلال صقلهم بالمزيد من الخبرات وإطلاعهم على كل ما هو جديد ومتطور في عالم كرة اليد، وتوفير الدورات التدريبية المتطورة والحديثة للمدربين سواء في مصر أو خارج مصر.

وتواصل أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة نادي الزمالك وحسام غريب رئيس جهاز كرة اليد مع الدكتور أحمد دعبس، وتم الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بمهام المنصب الجديد الذي تم استحداثه داخل قطاع كرة اليد.

جدير بالذكر أن أحمد دعبس كان قد تولى منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك وأحرز مع الفريق الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" عام 2010.