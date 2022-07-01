شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب سيدات الطائرة يهزم تونس 3/1 فى تحديد المراكز من الخامس للثامن بدورة المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب سيدات الكرة الطائرة على تونس بنتيجة 3/1 فى مباراة تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن، فى دورة العاب البحر المتوسط التى تقام بالجزائر.

كان منتخب سيدات الكرة الطائرة الأول خسر من صربيا بنتيجة 3/ 1 فى إطار ربع نهائى الدورة .

وتضم قائمة السيدات كلا من اللاعبات، نهلة سامح و زينة العلمي وسارة أمين وفريدة العسقلاني وداليا المرشدي وليلى محفوظ وأية الشامي وندى معوض ومريم متولي ومريم مصطفى وسهيلة وفيق ومايا ممدوح .

وتحتل مصر المركز السابع فى الترتيب العام بعدما حققت البعثة 27 ميدالية متنوعة مقسمة إلى 6 ذهبيات، و6 فضيات، بالإضافة إلى 15 برونزية، بينما تحتل المركز الثانى عربيا.

وتتصدر تركيا ترتيب الدول برصيد 48 ميدالية، ثم إيطاليا 56 ، يليها الجزائر 22 ، وصربيا 16 ميدالية، ويليها إسبانيا بعدد 26 ميدالية، وتحل فرنسا فى المركز السادس برصيد 32 ميدالية ، ثم مصر برصيد 27 ميدالية.