شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الطلائع يبدأ رحلة استكشاف منتخب السويس قبل مواجهة كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الجهاز الفنى لطلائع الجيش، بقيادة طارق العشرى، جمع المعلومات عن فريق منتخب السويس الذى سيلاقيه فى السادسة مساء الأربعاء المقبل باستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر.

استقرالجهاز الفنى لطلائع الجيش على مواجهة المقاولون العرب ودياً فى 7 يوليو الجارى بالجبل الأخضر استعداداً لمواجهة بيراميدز.

وحافظ طارق العشرى مع الطلائع على سلسلة اللاهزيمة طوال الـ15 مباراة الأخيرة بالدورى، وجمع ألفريق 21 نقطة، وشهدت التعادل مع الأهلى، وألفوز على سيراميكا والإسماعيلى، والتعادل مع البنك الأهلى، ثم ألفوز على الزمالك والمقأولون العرب وغزل المحلة وسموحة وفيوتشر، والوصول للنقطة 36 التى قربت ألفريق من المنافسة على المربع الذهبى.

ويحتل الطلائع المركز السادس بجدول ترتيب الدورى برصيد 36 نقطة بعدما لعب 23 مباراة فاز فى 9 لقاءات وتعادل فى 9 مواجهات وخسر 5 مباريات، وسجل لاعبوه 16 هدفا وتلقت شباكه 17 هدفا.

كما يستعد الطلائع لمواجهة بيراميدز المقرر لها السادسة والنصف مساء الثلاثاء 12 يوليو الجارى على ستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

ويعكف طارق العشرى على دراسة مباريات بيراميدز وعلى رأسها مباراته الأخيرة أمام الاهلى بكأس مصر والتى خسرها ألفريق السمأوى بهدفين مقابل هدف للوقوف على نقاط القوة والضعف قبل ملاقاته بالدوري.

ويستعيد فريق طلائع الجيش جهود نجميه مهند لاشين ومحمد جابر فى مواجهة بيراميدز المقبلة بعدما غاب الثنائى عن مباراة فيوتشر بسبب الإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثالث فى مباراة سموحة التى انتهت بالتعادل الإيجابى بثلاثة أهداف لكل فريق.

ويستعيد فريق طلائع الجيش جهود نجميه مهند لاشين ومحمد جابر فى مواجهة بيراميدز المقبلة بعدما غاب الثنائى عن مباراة فيوتشر بسبب الإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثالث فى مباراة سموحة التى انتهت بالتعادل الايجابى بثلاثة أهداف لكل فريق.