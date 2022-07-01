شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. أجاي يكشف مكالمة مارتن يول قبل الانتقال للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

كشف النيجيري جونيور أجاي، لاعب الأهلي الأسبق كواليس انتقاله للقلعة الحمراء قبل نحو خمسة مواسم ،قائلاً: كمنت مُصاباً في البداية مع عرض الأهلي والذي كان في عام ٢٠١٦ حيث كنت متواجداً مع المنتخب النيجيري في أولمبياد البرازيل.

وتابع أجاي في تصريحات تلفزيونية سابقة: تحدثت مع علي معلول الذي كان يلعب معي في الصفاقسي التونسي وشجعني على اللعب للأهلي بعدما سبقني للقلعة الحمراء..بعدها تحدثت مع وكيلي ووالدي للانتقال إلى الأهلي

وتابع: تفاوضت مع مدير التعاقدات في الأهلي في عهد محمود طاهر، وأخبرت وكيلي أن هذا هو الوقت المناسب للانتقال للأهلي..و تحدثت مع مارتن يول لأنه كان المدرب أنذلك لكني لم أتعامل معه بسبب رحيله وتولي حسام البدري".