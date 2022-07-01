منتخب السويس يتعاقد مع حمدان الداخلية لمدة ثلاثة سنوات.. صورة

القاهرة - سامية سيد - نجح نادى منتخب السويس فى حسم صفقة انتقال محمد حمدان لاعب الداخلية لصفوفه لمدة ثلاثة سنوات حيث وقع اللاعب على العقد فى في حضور مدير الكرة مصطفي هنداوي وأحمد سمير مدير التعاقدات وعلي جلال وكيل اللاعب .

ويستعد منتخب السويس لمواجهة طلائع الجيش فى السادسة مساء الاربعاء المقبل على ستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر.

وفجّر فريق منتخب السويس مفاجأة مدوية، بعدما أقصى فريق فيوتشر من دور الـ32 من كأس مصر، بعد الفوز بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4/2، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد السلام، وتألق محمود كوكو، حارس مرمى منتخب السويس، وتصدى لركلتي جزاء من لاعبي فيوتشر.

وسجل لفيوتشر كل من: محمد فاروق، محمد رضا، فيما أهدر مروان صحراوي، كريم نيدفيد، بينما سجل لمنتخب السويس كل من: باسم عادل، أحمد حاتم، إبراهيم عوض، أحمد فتحي.

وكان الوقت الأصلي للقاء قد انتهى بتعادل الفريقين بنتيجة 1/1، حيث تقدم فيوتشر بهدف نظيف سجله محمد رضا بوبو، لاعب فيوتشر، من علامة الجزاء في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول، قبل أن يتعادل باسم عادل لمنتخب السويس في الدقيقة 77 من علامة الجزاء أيضاً، ليلجأ الفريقان إلى شوطين إضافيين.

كما انتهى الوقت الإضافي أيضاً بنفس النتيجة بتعادل الفريقين بنتيجة 1/1، ليتم اللجوء إلى ركلات الجزاء الترجيحية.