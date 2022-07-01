شكرا لقرائتكم خبر عن 27 ميدالية .. مصر فى المركز السابع بدورة ألعاب البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع رصيد البعثة المصرية فى منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة في الجزائر إلى 27 ميدالية، لتحتل بها المركز السابع فى ترتيب الدول المشاركة فى البطولة.

وتحتل مصر المركز السابع فى الترتيب العام بعدما حققت البعثة 27 ميدالية متنوعة مقسمة إلى 6 ذهبيات، و6 فضيات، بالإضافة إلى 15 برونزية، بينما تحتل المركز الثانى عربيا.

وتتصدر تركيا ترتيب الدول برصيد 48 ميدالية، ثم إيطاليا 56 ، يليها الجزائر 22 ، وصربيا 16 ميدالية، ويليها إسبانيا بعدد 26 ميدالية، وتحل فرنسا فى المركز السادس برصيد 32 ميدالية ، ثم مصر برصيد 27 ميدالية.