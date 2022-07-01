الامارات | حارس مرمى نابولي يصل دبي للتوقيع على كشوفات النصر

شكرا لقرائتكم خبر عن حارس مرمى نابولي يصل دبي للتوقيع على كشوفات النصر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت وسائل إعلام سعودية أن الحارس الدولي الكولومبي ديفيد أوسبينا وصل إلى دبي تمهيدا لإتمام تعاقده مع نادي النصر السعودي.

وأوضحت صحيفة "الرياضية" أنه ينتظر أن يخضع أوسبينا للكشف الطبي خلال الساعات المقبلة، قبل التوقيع الرسمي على العقد.

وانتهى عقد الحارس الكولومبي مع ناديه السابق نابولي اليوم (30 يونيو) وبالتالي سيكون انتقاله للنصر مجانا.

وانتقل أوسبينا إلى نابولي في صيف 2019 قادماً من آرسنال الإنجليزي، وتبلغ قيمته السوقية الحالية 5 ملايين يورو.

وشارك أوسبينا (33 عاما) مع نابولي في الموسم الماضي في 31 مباراة، واستقبلت شباكه 25 هدفاً، وخرج بـ 13 "كلين شيت".

يذكر أن نادي النصر أعلن تعاقده رسميا مع المدير الفني الفرنسي رودي جارسيا الذي سيقود "العالمي" لموسمين.

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