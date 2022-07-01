شكرا لقرائتكم خبر عن تعديلات فى لائحة فريق الزمالك بالموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت إدارة الكرة بنادى الزمالك على إجراء بعض التعديلات فى لائحة الفريق بالموسم المقبل، لفرض مزيدٍ من الانضباط داخل الفريق، وكذلك لوضع ضوابط أكثر صرامة تربط العلاقة المالية بين النادى واللاعبين، فى ظل بعض حالات الخروج عن النص التى صدرت من بعض اللاعبين الفترة الماضية، وتحديدا الثنائى طارق حامد ومحمد أبو جبل.

ومن المقرر أن يتم تغليظ العقوبات المالية على الغياب عن التدريبات دون إذن، كما سيتم وضع غرامة مالية كبرى على التهرب وادعاء الإصابة، ولن يتم اعتماد استئذان أى لاعب بداعى الإصابة إلا بتقرير من طبيب الفريق.

من ناحية أخرى، أصبحت عودة مروان حمدي مهاجم الزمالك المعار لسموحة عقب نهاية الموسم أمرا محسوما عقب تألقه مع فريقه فى المباريات الأخيرة، خاصة مباراة الأهلي التى أحرز فيها هدفين وكان رجل المباراة.

وكانت إدارة الزمالك قد قررت عودة مروان حمدي من الإعارة وإعادة تسويقه مرة أخرى في حالة الاستقرار علي التجديد لعمر السعيد مهاجم الفريق الحالي، والاستفادة من إعادة تسويق مروان حمدي، ولكن عقب تألق مروان حمدي أصبحت عودة مروان حمدي وقيده في قائمة الفريق في الموسم المقبل هي الاختيار الأفضل ، مع عدم التجديد لعمر السعيد والذي يرحل نهاية الموسم عقب نهاية عقده.

ولا تزال إدارة الكرة تبحث عن مهاجم أجنبى سوبر يصلح لقيادة الفريق مع الإبقاء على التونسي سيف الجزيري وعودة مروان حمدى ليصبح خط هجوم الزمالك يتناسب مع طموحات الجماهير وإدارة الكرة، خاصة فى ظل الرغبة الأكيدة بالمنافسة علي لقب دورى ابطال افريقيا في الموسم المقبل.

من ناحية أخرى،عقد البرتغالي فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك عدة اجتماعات مع جهازه المعاون فى مقر إقامته بأحد فنادق منطقة الزمالك، درس خلالها أهم نقاط القوة والضعف في فريق المقاولون العرب والمقرر اقامتها 12 يوليو الجاري ضمن مباريات الجولة الـ 24 للدورى.

وحدد فيريرا أهم ملامح المقاولون من خلال مشاهدة اخر مباريات الفريق بالدورى، علي ان يتم عقد اجتماع مع اللاعبين لمناقشتهم في المباراة المقبلة، وشرح أخطاء المباراة السابقة امام سيراميكا والتي تسببت في دخول مرمي الفريق هدفين في اخر 20 دقيقة.