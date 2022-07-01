شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: أبطال مصر يبهرون الجميع فى دورة ألعاب البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة إن أبطال مصر فى مختلف الرياضات ومنها "ألعاب القوى، وتنس الطاولة والجودو والمصارعة والملاكمة والريشة الطائرة"، يبهرون الجميع بالأداء الذي يقدمونه، وعزيمتهم على تحقيق الفوز بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية بدورة ألعاب البحر المتوسط".

جاء ذلك تعقيباً على فوز اللاعبة "بسنت حميدة" بالميدالية الذهبية فى سباق 100 متر عدو، وحصول لاعب منتخب مصر "عمر عصر" على الميدالية الفضية فى منافسات تنس الطاولة على المستوى الفردى، بدورة ألعاب البحر المتوسط المقامة بمدينة وهران بالجمهورية الجزائرية.

هنأ وزير الشباب والرياضة جميع لاعبى المنتخبات المصرية المشاركة بالبطولة لفوزهم بعدد 26 ميدالية متنوعة -حتى الآن- بمنافسات دورة ألعاب البحر المتوسط فى رياضات "الكاراتيه، الجودو، المصارعة، ألعاب القوى، الملاكمة، تنس الطاولة، الملاكمة، الجمباز، الريشة الطائرة، الرماية".

ويقدم جميع لاعبى ولاعبات المنتخبات الوطنية عروضاً ومستويات متميزة فى مختلف منافسات النسخة الـ 19 بدورة ألعاب البحر المتوسط، فى صورة تؤكد تطور الرياضة المصرية التى تشهد دعماً كبيراً من قبل القيادة السياسية فى ضوء التوجه نحو الجمهورية الجديدة.

وتشارك مصر بدورة ألعاب البحر المتوسط فى منافسات:"ألعاب القوى، الريشة الطائرة، كرة السلة، الملاكمة، السلاح، الجمباز، كرة اليد، الكاراتيه، الرماية، التنس، التايكوندو، الكرة الطائرة، القوس والسهم، الجودو، الشراع، تنس الطاولة، رفع الأثقال، المصارعة، الفروسية".