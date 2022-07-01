شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإسماعيلى يعلن تحمله تكاليف سفر الجماهير لمواجهة المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر المهندس يحيى الكومي، رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، توفير حافلات لنقل جماهير الفريق في مباراته المقبلة ضد غزل المحلة، والمقرر إقامتها مساء الأحد المقبل على ملعب الجبل الأخضر بالقاهرة، فى نصف نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة، وذلك على نفقته الخاصة.

ويتطلع رئيس الإسماعيلي لتسهيل رحلة السفر أمام الجماهير العاشقة للفريق إيمانا بدورهم الفاعل والمساند والداعم للفريق فى تحفيز اللاعبين خلال المباراة المقبلة.

ومن المقرر أن تتواجد الحافلات بالملاعب المفتوحة أمام مقر النادي ظهر الأحد المقبل لاستقبال الجماهير التي ستؤازر الفريق فى مشواره نحو اللقب الأول لبطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.