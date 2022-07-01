شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفاضل بين بانون وعبد المنعم للمشاركة أساسياً فى مباراة بتروجت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاضل الجهاز الفني للأهلي بين الدولي المغربي بدر بانون ومحمد عبد المنعم للاستعانة بأحدهما فى خط الدفاع بجوار ياسر إبراهيم فى مباراة بتروجت غداً، السبت، فى ربع نهائي كأس مصر والتى ستقام باستاد القاهرة الدولي.

ويرغب الجهاز الفني للأهلي فى إجراء تغيير بخط دفاع الأهلي من خلال الاستعامة بـ بدر بانون أو محمد عبد المنعم، خاصة بعد الأخطاء الكبيرة التى ارتكبها رامي ربيعة فى مباراة سموحة الأخيرة بالدورى، والتى خسرها المارد الأحمر بنتيجة 2/3.

وغاب بانون أشهر طويلة عن المشاركة أساسياً للإصابة بمُضاعفات كورونا، قبل أن يعود بديلاً مؤخراً لعدة دقائق، كما يغيب عبد المنعم عن مباريات الأهلي الأخيرة للإصابة.

ومن المقرر أن يحسم البرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني الجديد للفريق الثنائى الذى سيقود دفاع الفريق فى مبارة بتروجت، بالتسيق مع سامي قمصان خلال الساعات الفريق.

ويستعد الأهلي لمباراة بتروجت غداً، السبت، في ربع نهائي بطولة كأس مصر باستاد القاهرة.