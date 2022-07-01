شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء مبارة مصر وسلوفينيا لكرة اليد فى دورة ألعاب البحر المتوسط بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أيمن صلاح، المشرف العام على منتخبات كرة اليد، عن صدور قرار من اللجنة المنظمة لدورة ألعاب البحر المتوسط المقامة بمدينة وهران بالجزائر، بإلغاء مباراة كرة اليد بين منتخب مصر وسلوفينيا والتى كان مقررا لها اليوم بسبب انسحاب منتخب سلوفينيا لإصابة 7 لاعبين بفيروس كورونا.

وبذلك يختتم منتخبنا مبارياته فى المجموعة الأولى ويتأهل للدور قبل النهائي متصدرا للمجموعة الأولى.

وكان منتخب مصر الأول للرجال لكرة اليد قد فاز على نظيره تونس بنتيجة 30/26 فى ثالث مواجهاته بدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقامة فى الجزائر .

وحقق منتخب رجال كرة اليد أول أمس الفوز على نظيره الصربى بنتيجة 35/28 فى ثان مواجهاته بدورة ألعاب البحر المتوسط ليتأهل إلى نصف النهائى .

كما حقق منتخب رجال كرة اليد الفوز في الجولة الأولى على نظيره إيطاليا بنتيجة 35/38.

وتضم قائمة المنتخب كلاً من: كريم هنداوي ومحمد عصام الطيار ومحمد على ويحيى الدرع ويحيى خالد، وعمر الوكيل بكار وعلى زين وحسن قداح ومحمد سند، وأحمد هشام سيسة ومحمد طارق وعبد الرحمن فيصل وأحمد خيرى وسيف الدرع، وأحمد الأحمر وأكرم يسرى وشادى خليل وأحمد عادل ومهاب سعيد وابراهيم المصرى.