هل يتدخل كيروش لمنع منتخب مصر من الاتفاق مع مدربين آخرين؟

الشارقة - اميمة ياسر -

علّق ضياء السيد، المدرب العام السابق لمنتخب مصر، على الأنباء المتداولة بشأن تدخل البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني السابق للفراعنة، لإقناع المدربين برفض العروض المقدمة لهم من قبل اتحاد الكرة لتدريب المنتخب الوطني.

وقال السيد، خلال حواره مع الإعلامي أحمد شوبير في برنامج "ملعب أون تايم" والمذاع عبر فضائية "إون تايم سبورتس"، إن هذا الأمر يقلل من قيمة اتحاد الكرة أن نقول أن مدرب اقتنع بنصيحة مدرب آخر لرفض لتدريب المنتخب المصري، مشيرًا إلى أنها طريقة تفاوضية، واصفًا الأمر بالكلام الفاضي.

وطالب المدرب العام السابق لمنتخب مصر، حازم إمام، عضو مجلس اتحاد الكرة، بالسفر لأي مدرب من أجل الحديث والتفاوض معه، مشيرًا إلى أن التفاوض هي الطريقة الصحيحة بالتفاوض على أرض الواقع من أجل رؤية الجدية من المدرب.

وأوضح أن اتحاد الكرة لم يعامل بشكل جيد، مشيرًا إلى أنه قد يكون كيروش شعر بالإهانة بالطريقة وأنه تم ظلمه في غرامة الاتحاد الأفريقي، ما دفعه للحديث مع الصحفيين.

وتحدث ضياء السيد ايضاً عن سمات المدير الفني السابق للمنتخب، كارلوس كيروش، مؤكداً أنه رجل منظم جدًا، وعندما يحصل على كلمة وعد لا ينساها ويطالب بتنفيذها، مشيرًا إلى أن هذا قد يكون أثر عليه.

وكانت تقارير صحفية عراقية قد ذكرت أن كيروش يقترب من تدريب منتخب العراق خلال الفترة المقبلة، ليقود الفريق عقب فشل التفاوض بشأن عودته من جديد لمصر.