شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد منافسات البعثة المصرية اليوم فى دورة ألعاب البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستأنف البعثة المصرية اليوم، الجمعة، منافساتها فى دورة ألعاب البحر المتوسط التى تقام بالجزائر وتستمر حتى 5 يوليو الجارى.

وتخوض اليوم منتخبات اليد والكرة الطائرة وكرة السلة وألعاب القوى ورفع الأثقال والفروسية المنافسات سواء على المستوى الفردى أو الفرق.

وجاء موعد منافسات البعثة المصرية اليوم الجمعة بدورة البحر المتوسط كالتالى..

الكرة الطائرة

10:30 منتخب السيدات لتحديد المراكز

8:00 م منتخب الرحال أمام إسبانيا

كرة اليد

1:15 مصر أمام سلوفينيا

الفروسية

4:00 نهائي البطولة

ألعاب القوى

7:00 مصطفى الجمل

7:00 علاء عشرى

7:00 محمد طلعت



رفع الأثقال 7:20 اسراء عويسرفع الأثقال

6:00 أحمد عبد الغنى

كرة السلة

9:00م مصر وتونس سيدات

10:00 مصر وكرواتيا رجال