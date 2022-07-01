شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشوربجي خارج "التوب 3" بالتصنيف العالمى للاسكواش لأول مرة منذ 8 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب محمد الشوربجي، لاعب إنجلترا والمصنف الثالث عالمياً، الخروج من قائمة أول 3 لاعبين فى التصنيف العالمي للاسكواش، وذلك لأول مرة منذ 8 سنوات، حيث حافظ الشوربجي على تواجده فى التوب 3 طوال الفترة الماضية بين صدارة التصنيف أو المركز الثاني أو الثالث.

ويأتي خروج الشوربجي من قائمة التوب 3 بعد إعلانه عن تحول انتمائه للعب باسم إنجلترا بدلاً من مصر فى بطولات الاسكواش، حيث خسر بعدها لقب بطولة موريشيوس أمام البيروفي دييجو إلياس، قبل أن يودع بطولة العظماء الثمانية من الدور نصف النهائي.

ومن المقرر أن يتقدم مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي إلى التصنيف الثالث خلال التصنيف الجديد الذي من المقرر صدوره اليوم عن رابطة اللاعبين المحترفين، حيث يأتي بعده البيروفي دييجو إلياس ويتراجع محمد الشوربجي إلى المركز الخامس.

بينما سيظل البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة وبطل العالم متربعاً على عرش التصنيف العالمي للاسكواش، للشهر الثاني على التوالي، وفي الوصافة يأتي النيوزيلاندي بول كول.