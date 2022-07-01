شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يطلب حضور 20 ألف مشجع فى مباراة مصر ومالاوى بتصفيات أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب مجلس إدارة اتحاد الكرة من الجهات الأمنية حضور 20 ألف مشجع فى مباراة منتخب مصر أمام مالاوي بالجولة الثالثة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2023 فى كوت ديفوار.

وقرر اتحاد الكرة، فى اجتماعه الأخير، إقامة مباراة مصر ومالاوى المقرر إقامتها فى سبتمبر المقبل باستاد الإسكندرية بالسعة الجماهيرية الكاملة للملعب لدعم اللاعبين والجهاز الفنى فى اللقاء.

ويتواصل اتحاد الكرة مع الجهات الأمنية فى الإسكندرية لمعرفة السعة الجماهيرية للاستاد بعد تطويره، بحيث تتم الموافقة على حضور أكبر عدد ممكن من الجماهير.

من ناحية أخرى، دخل الإسبانى جابرييل بيليجرينو دائرة المرشحين بقوة لشغل منصب المدير الفني لاتحاد الكرة، خلفا للبرتغالي نيلو فينجادا، فى ظل سعى مجلس إدارة الجبلاية لتطوير الكرة المصرية، بالتعاقد مع عدد من المدربين الأجانب سواء فى قيادة المنتخب الوطنى أو المنتخب الأوليمبى أو المدير الفنى لاتحاد الكرة.

فيما كشف مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم أنه يتم التفاوض فى الوقت الحالي مع الثنائي سمير محمود عثمان وياسر عبد الرؤوف لتولى أحدهما رئاسة لجنة الحكام الفترة المقبلة خلفاً لعصام عبد الفتاح.

وقال المصدر، "عصام عبد الفتاح تقدم باستقالته شفويا من رئاسة لجنة الحكام لانه يتواجد في المغرب ، وهناك عضوان من اتحاد الكرة يحاولان إقناعه بالبقاء ولكن إذا تمسك بالرحيل سيكون عثمان أو عبد الرؤوف الأقرب لخلافته".

وأضاف: "الاتحاد يتحدث حالياً مع سمير محمود عثمان وياسر عبد الرؤوف ليتولى أحدهما رئاسة لجنة الحكام، بعدما تقدم عصام عبد الفتاح باستقالته شفويا ، والاثنان يشترطان أن يكون لهما صلاحيات لتولي أمر اللجنة".

واختتم: "طلبات سمير عثمان وعبد الرؤوف منطقية لأن المدرب هو من يختار جهازه الفني، وما ضر حسام البدري أنه فرض عليه تواجد عنصرين مش من اختياره".