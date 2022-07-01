شكرا لقرائتكم خبر عن سواريز يطلب ملفا مهما عن لاعبي الأهلي.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب البرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني الجديد للأهلي من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة ملفا كاملا عن جميع لاعبي الفريق، يتضمن معلومات وتفاصيل شاملة عنهم، أهمها السن، الإصابات، والأندية التى لعب فيها، ولياقته البدنية، والمراكز التى يُجيد كل لاعب اللعب فيها، والمهارات الفردية من تسديدات ومراوغة وتحكم فى الكرة.

ويتسلّم المدرب البرتغالي هذا الملف من مدير الكرة فى غضون الساعات المقبلة، حيث يقوم مدير الكرة بتجهيز هذه المعلومات حتى يساعد سواريز فى معرفة واستكشاف جميع لاعبي الفريق، والتعرف على قدراتهم الفنية والبدنية، بجانب التعرف عليهم من خلال التدريبات اليومية والمباريات.

وأعلن الأهلي أمس، الخميس، تعيين سواريز مديراً فنياً للأهلي خلفاً للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، ويضم الجهاز المعاون لـ سواريز كلاً من: سيد عبدالحفيظ مديرًا لجهاز الكرة، ماوريسيو فاش مدربًا.. سامي قمصان مدربًا.. راؤول فاريا مطور أداء.. بيدرو جيميرايش مخطط أحمال وأخصائي فسيولوجي .. إدواردو لوبو مدرب حراس المرمى .. لويس بيريرا محلل أداء الفرق المنافسة.

وقاد سواريز الأهلي أمس في أول مران له مع الفريق ويختتم المارد الأحمر تدريباته مساء اليوم استعداداً لمباراة بتروجت غداً فى ربع نهائي كأس مصر.