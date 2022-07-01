شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. نجوم الفراعنة يستغلون الإجازة في البحر والاستجمام واستعادة الذكريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استغل نجوم المنتخب الوطني، فترة الإجازة التي حصلوا عليها بعد انتهاء موسم 2022 مع فرقهم، في الانعزال عن الضغوط والابتعاد عن التوتر، من خلال الاستجمام وزيارة الأماكن السياحية المختلفة.

وشارك النجم المصري، محمد صلاح، لاعب ليفربول الانجليزي ومنتخب مصر، صوراً عبر حسابه الشخصي على انستجرام، أظهرت استمتاعه بإجازته برفقة زوجته وابنتيه، من خلال بعض الرحلات البحرية، وكذلك استعراض عضلاته من خلال عدة صور أخرى.

أما محمد النني نجم أرسنال الانجليزي، فقد استغل إجازته في استعادة الذكريات من خلال زيارته للمقاولون العرب، النادي الذي بزغ نجمه من خلاله، حيث حظي النني باستقبال حافل وتكريم وحصل على العضوية الشرفية مدى الحياة بنادي المقاولون.

فيما اتجه مصطفى محمد مهاجم الفراعنة إلى زيارة بعض الأماكن السياحية في تركيا، بصحبة زوجته وابنه مستمتعاً بعيداً عن الضغوط التي شهدتها الفترة الماضية خاصة مع تراجع نتائج المنتخب الوطني.



ابتسامة صلاح على البحر



النني في الجيم



صلاح وعائلته



مصطفي محمد



عضلات النني



محمد صلاح



محمد صلاخ نجم منتخبنا