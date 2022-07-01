شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يقدم سواريش مديراً فنياً فى مؤتمر صحفى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد النادي الأهلي مؤتمرًا صحفيًا في الثانية بعد ظهر اليوم الجمعة، لتقديم الجهاز الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي ريكاردو سواريش لوسائل الإعلام.

وكانت إدارة النادي قد أعلنت أمس عن التعاقد مع البرتغالي ريكاردو سواريش، مديرًا فنيًّا للفريق الأول لكرة القدم لمدة عامين، وما تبقى من مباريات في الموسم الحالي.

ووصل إلى القاهرة أمس الأول المدير الفني الجديد، وقام بإتمام كافة إجراءات التعاقد، وعقد جلسة مطولة مع كل من محمود الخطيب، رئيس النادي، المشرف العام على الكرة، والسيد ياسين منصور، رئيس شركة الأهلي لكرة القدم.. وتم الاتفاق على كافة الأمور الخاصة بالمرحلة المقبلة، والتأكيد على الدعم والمساندة للمدير الفني وجهازه المعاون لتحقيق طموحات الأهلي وجماهيره على كافة المستويات.

يذكر أن سيد عبدالحفيظ مستمر في موقعه مديرًا لجهاز الكرة، والجهاز المعاون يضم كلًّا من: ماوريسيو فاش مدربًا.. سامي قمصان مدربًا.. راؤول فاريا مطور أداء.. بيدرو جيميرايش، مخطط أحمال وإخصائي فسيولوجي.. إدواردو لوبو، مدرب حراس المرمى.. لويس بيريرا محلل أداء الفرق المنافسة.