شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى وبتروجت فى نصف نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الكرة بالنادي الأهلي مساء اليوم ،الجمعة، معسكر مغلق استعداداً لمباراة بتروجت المقرر لها مساء غداً في الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر التى ستقام بإستاد الأهلي والسلام.

موعد مباراة الأهلي وبتروجت فى كأس مصر

يستعد فريق الأهلى لمواجهة نظيره بتروجت والمقرر لها التاسعة مساء غداً السبت على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات نصف نهائى بطولة كأس مصر.

الزمالك ينتظر الفائز من الأهلي وبتروجت

ويتأهل الفائز من مباراة الأهلى وبتروجت لمواجهة الزمالك فى نهائى كأس مصر والمقرر له 21 يوليو الجارى.

الأهلي حامل لقب كأس مصر والأكثر تتويجاً

فريق الأهلى هو حامل لقب كأس مصر حيث توج بالنسخة قبل الماضية بتغلبه فى المباراة النهائية على طلائع الجيش بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3-2 عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لكل فريق.

وتقدم الأهلى بهدف محمود عبد المنعم كهربا فى الدقيقة 65 وعادل لطلائع الجيش ناصر منسي فى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وتعرض أحمد علاء لاعب طلائع الجيش للطرد في الوقت بدل الضائع للمباراة عقب تلقيه الإنذار الثانى، ولجأ الفريقان لوقتين إضافيين لم يسفرا عن أى أهداف، ليحتكما لركلات الجزاء الترجيحية التي ابتسمت للأهلى.

وهذا التتويج هو الـ37 للأهلى فى تاريخ كأس مصر، فيما لم يستطع طلائع الجيش التتويج بأول ألقابه ، وبهذا التتويج وقتها، جمع الأهلي "الثلاثية" في موسم واحد، بعد تتويجه في وقت سابق بلقبي الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبتروجت في كأس مصر

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الاهلى وبتروجت فى نصف نهائى كأس مصر غداً السبت مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.