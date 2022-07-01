رسمياً.. أبوظبي الرياضية تحسم صفقة الدوري الإيطالي

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم وافقت أمس، الخميس، على عرض شركة أبوظبي للإعلام لبث مباريات الـ"سيري أ" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأعلنت أبوظبي للإعلام، وهي هيئة إماراتية عامة، حصولها على حقوق المواسم الثلاثة المقبلة من الدوري الإيطالي بمبلغ إجمالي لا يقل عن 79 مليون دولار (75 مليون يورو).

وقال المتحدث باسم رابطة الدوري الإيطالي إنه يمكن إضافة أي إيرادات إضافية مرتبطة بعدد المشتركين الذي ستحققه كرة القدم الإيطالية على المنصة، إلى هذا الحد الأدنى المضمون من الدخل.

وفي ظل عدم وجود عرض مرضِ في طلبه للمناقصات العام الماضي، طور الدوري الإيطالي قناته الخاصة على "يوتيوب" باللغة العربية لتقديم المباريات مجانا، خمس مباريات يوميا خلال الجزء الأول من الموسم ثم جميع المباريات العشر اعتبارا من شهر فبراير.

ولم تكن طلبات العروض مثمرة العام الماضي، وتضررت على وجه الخصوص بعدم وجود عرض جديد من قناة "بي إن سبورتس" القطرية، صاحبة الحقوق حتى ذلك الحين.

وكانت شبكة قنوات "بي إن سبورتس" صاحبة الحق الحصري لنقل الدوري الإيطالي في هذه المنطقة حتى الموسم قبل الماضي، لكنها لم تجدد العقد بسبب النزاع القانوني بين المجموعة القطرية والسعودية بسبب "بي أوت كيو".