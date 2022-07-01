شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يدرس تقديم موعد الانتخابات بسبب الأزمة المادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تدرس اللجنة السباعية المكلفة بإدارة النادي المصري، برئاسة سمير حلبية، تقديم موعد فتح باب الترشح لانتخاب مجلس إدارة جديد للنادي، وذلك قبل انتهاء مدة عمل اللجنة المعينة، وجاء ذلك المقترح بتقديم الانتخابات بسبب الأزمات المادية التي تحاوط المصري، والغرامات التي تم فرضها على النادي البورسعيدي بسبب المستحقات المتأخرة سواء لمدربين أو لاعبين سابقين.

ومن المقرر أن تقام الانتخابات منتصف أغسطس المقبل بالتزامن مع انعقاد الجمعية العمومية.

ويستعد النادي المصري لمواجهة إيسترن كومباني في دور ال 16 بمسابقة كأس مصر، خلال اللقاء المقرر إقامته يوم الخميس المقبل.

وقرر مسئولو النادي المصري، ربط رفع الخصومات التي تم توقيعها على لاعبي المصري في وقت سابق بسبب التمرد على المشاركة في التدريبات، بتحسن نتائج ومستوى الفريق في الفترة المقبلة، وكذلك بتقييم الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام حسن لمستوى اللاعبين.

وكان النادي المصري قد قرر في وقت سابق، فرض خصومات بنسبة 25% من عقود اللاعبين بعد تمردهم على المشاركة في التدريبات بسبب تأخر مستحقاتهم، وذلك خلال تولي التونسي معين الشعباني المسئولية الفنية للمصري.

ويفتقد النادي المصرى خدمات ثنائي الوسط عمرو موسى وإيزي إيميكا، بعد حصول كل منهما على إنذار فى المباراة الماضية أمام مصر المقاصة، والتى جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 23 من عمر مسابقة الدوري العام، وانتهت بفوز المصري بهدفين نظيفين.