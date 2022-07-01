شكرا لقرائتكم خبر عن عودة مروان حمدي تطيح بعمر السعيد من الزمالك فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت عودة مروان حمدي مهاجم الزمالك المعار الي سموحة ، عقب نهاية الموسم أمر محسوم عقب تألقه مع فريقه في المباريات الأخيرة وخاصة مباراة الأهلي التي احرز فيها هدفين وكان رجل المباراة.

وكانت إدارة الزمالك قد قررت عودة مروان حمدي من الإعارة وإعادة تسويقه مرة أخرى في حالة الاستقرار علي التجديد لعمر السعيد مهاجم الفريق الحالي، والاستفادة من إعادة تسويق مروان حمدي، ولكن عقب تألق مروان حمدي أصبحت عودة مروان حمدي وقيده في قائمة الفريق في الموسم المقبل هي الاختيار الأفضل ، مع عدم التجديد لعمر السعيد والذي يرحل نهاية الموسم عقب نهاية عقده.

فيما لا تزال إدارة الكرة تبحث عن مهاجم اجنبي سوبر يصلح لقيادة الفريق مع الإبقاء علي التونسي سيف الجزيري وعودة مروان حمدي ليصبح خط هجوم الزمالك يتناسب مع طموحات الجماهير وإدارة الكرة ، خاصة في ظل الرغبة الأكيدة بالمنافسة علي لقب دورى ابطال افريقيا في الموسم المقبل.

من ناحية أخرى عقد البرتغالي فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك ، عدة اجتماعات مع جهازه المعاون في مقر اقامته بأحد فنادق منطقة الزمالك، درس خلالها اهم نقاط القوة والضعف في فريق المقاولون العرب والمقرر اقامتها 12 يوليو الجاري ضمن مباريات الجولة الـ 24 للدورى.

وحدد فيريرا اهم ملامح المقاولون من خلال مشاهدة اخر مباريات الفريق بالدورى، علي ان يتم عقد اجتماع مع اللاعبين لمناقشتهم في المباراة المقبلة، وشرح أخطاء المباراة السابقة امام سيراميكا والتي تسببت في دخول مرمي الفريق هدفين في اخر 20 دقيقة.