شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يسابق الزمن لضم نجم الجزائر مقابل 25 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتحت شركة الكرة بالنادي الأهلي خط مفاوضات مع نادي وفاق سطيف الجزائري من أجل التعاقد مع أحمد القندوسي نجم الفريق الجزائري خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، من أجل تدعيم صفوف الفريق الأحمر في الموسم المقبل، بعد المستويات المميزة التي ظهر عليها اللاعب الجزائري خلال مشاركته مع فريقه في النسخة الأخيرة من دوري أبطال إفريقيا.

ودخل الأهلي في منافسات مع غريمه الزمالك من أجل التعاقد مع القندوسي في الصيف المقبل، حيث قدم عرضا بقيمة 1.5 مليون دولار، أي ما يعادل 25 مليون جنيه مصري، لإتمام التعاقد مع اللاعب الجزائري، ويرغب في حسم الصفقة قبل انتقال اللاعب إلى صفوف الفريق الأبيض الذي ينافس بقوة من أجل حسم الصفقة لصالحه.

وينوي مسئولو الأهلي إجراء تعديلات على خريطة اللاعبين الأجانب في الصيف المقبل، من خلال الموافقة على رحيل الثلاثي المغربي بدر بانون لاسيما بعد تلقيه عرضا من قطر القطري، والجنوب إفريقي بيرسي تاو، في ظل عدم نجاحه في تقديم مستويات قوية مع الفريق الأحمر حتى الآن، وأخير الموزمبيقي لويس ميكيسوني والذي فشل في إثبات نفسه مع الأهلي حتى الآن.