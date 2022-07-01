شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عودة يبحث عن الانتصار الخامس مع المقاولون العرب أمام الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يدخل فريق المقاولون العرب، بقيادة محمد عودة المدير الفني لذئاب الجبل، تحدياً قوياً عندما يصطدم بفريق الجونة، في المباراة التي تجمع الفريقين في الثامنة مساءً على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس مصر.

ويبحث محمد عودة عن الفوز رقم 5 مع المقاولون، منذ توليه المسؤولية الفني للفريق في يناير الماضي، حيث قاد عودة المقاولون في 22 مباراة، فاز في 4 مباريات، وتعادل في 12 لقاء وتلقى 6 هزائم.

وكان المقاولون قد تأهل إلى دور الـ 16 بعد الفوز على المصرية للاتصالات بهدف نظيف.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 16 بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 20 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة، حيث فاز في 3 مباريات وتعادل في 11 لقاء وتلقى الهزيمة في 8 مباريات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 20 هدفاً واستقبلت شباكهم 25 هدفاً أخر.