شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدخل اليوم معسكرا مغلقا استعداداً لمواجهة بتروجت فى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الكرة بالنادي الأهلي مساء اليوم ،الجمعة، معسكر مغلق استعداداً لمباراة بتروجت المقرر لها مساء غداً في الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر التى ستقام بإستاد الأهلي والسلام.

ويتأهل الفائز من مباراة الأهلى وبتروجت لمواجهة الزمالك فى نهائى كأس مصر والمقرر له 21 يوليو المقبل.

الأهلى حامل لقب كأس مصر والأكثر تتويجاً

فريق الأهلى هو حامل لقب كأس مصر حيث توج بالنسخة قبل الماضية بتغلبه فى المباراة النهائية على طلائع الجيش بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3-2 عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لكل فريق.

وتقدم الأهلى بهدف محمود عبد المنعم كهربا فى الدقيقة 65 وعادل لطلائع الجيش ناصر منسي فى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وهذا التتويج هو الـ37 للأهلى فى تاريخ كأس مصر، فيما لم يستطع طلائع الجيش التتويج بأول ألقابه ، وبهذا التتويج وقتها، جمع الأهلي "الثلاثية" في موسم واحد، بعد تتويجه في وقت سابق بلقبي الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى وبتروجت

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الاهلى وبتروجت فى نصف نهائى كأس مصر السبت المقبل مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.