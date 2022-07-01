شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواجه السنغال فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى اليوم منتخب كرة السلة "رجال" مع نظيره السنغالي فى أول مباريات المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم، والتى تقام بصالة برج العرب بالإسكندرية، ومن المقرر ان يلتقى المنتخب غداً مع كينيا ثم الكونغو الديمقراطية.

ويضم المنتخب 24 لاعبًا فى المعسكر وهم أحمد خلف ، أحمد عادل ، أدهم إليدا ، أنس أسامة ، إيهاب أمين ، خالد عبد الناصر ، سيف سمير ، عاصم مرعي ، علي أحمد ، علي خليفة ، عمر طارق ، عمر عزب ، عمر هشام ، عمرو الجندي ، عمرو زهران ، محمد أبو النصر ، محمد جيزة ، محمد يونس ، مهاب ياسر ، وليد عبد الجواد ، ياسر صالح ، يوسف شحاتة ، يوسف شوشة.

وخرج من القائمة، هيثم كمال ومهاب ياسر وأحمد خلف وياسر صالح وأحمد عادل ومحمد ابو النصر للإصابة .