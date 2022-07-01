شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. المقاولون العرب يستضيف الجونة فى دور الـ16 بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق المقاولون العرب فى الثامنة مساء اليوم الجمعة، فريق الجونة على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، فى إطار دور الـ16 من مسابقة كأس مصر.

تأهل المقاولون لدور الـ16 بعد الفوز على المصرية للاتصالات بهدف نظيف فى دور الـ32، فيما تأهل الجونة لهذا الدور بعد الفوز على بنها بثلاثة أهداف مقابل هدف.

يدخل المقاولون العرب اللقاء بعد التعادل مع البنك الأهلى بهدف لمثله فى الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدورى، فيما سقط الجونة أمام إيسترن كومبانى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى نفس الجولة.

ويبحث محمد عودة المدير الفنى لنادى المقاولون العرب لاستغلال عامل الأرض فى خطف الفوز والتأهل لدور الثمانية، وتجنب مفاجآت الكأس، ومواصلة تحقيق النتائج الإيجابية فى الفترة الأخيرة.

فى المقابل، يسعى تامر مصطفى المدير الفنى للجونة للتصحيح المسار مع الفريق وتحقيق الفوز والعبور لدور الثمانية، خاصة بعد الهزيمة فى المباراة الأخيرة على أرضه.

ويحتل المقاولون العرب المركز السادس عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 20 نقطة، فى المقابل يحتل الجونة المركز الرابع عشر برصيد 21 نقطة.