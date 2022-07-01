شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يستعيد "ليلة" بعد تعافيه من الإصابة قبل ودية الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد فريق المقاصة جهود محمد محسن ليلة لاعب وسط الفريق الفيومي بعد تعافيه من الإصابة بكدمة في وجه القدم في آخر مباريات المقاصة بالدوري.

ويخوض فريق المقاصة مباراة ودية مع الزمالك يوم الاثنين المقبل ضمن التحضير لمباريات الدوري والتي يستهلها بمواجهة ايسترن كومباني يوم 14 يونيو المقبل ضمن منافسات الجولة 24 من عمر مسابقة الدوري المصري.

وعاد فريق المقاصة لاستئناف التدريبات الجماعية أمس الخميس بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبين خلال الفترة الماضية، في بداية التحضير للمباريات المتبقية من عمر الدوري.

ويشارك كل لاعبي المقاصة في التدريبات الجماعية بعد العودة لاستئناف التدريبات على ملعب الفيوم.

كما عاد اللاعبين الأجانب في صفوف المقاصة إلى القاهرة تمهيدا للانتظام في التدريبات الجماعية اليوم الخميس.