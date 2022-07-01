شكرا لقرائتكم خبر عن فهيم عمر مديراً للكرة بنادى الترسانة خلفا لـ محمد فؤاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر طارق سعيد رئيس نادي الترسانة تعيين فهيم عمر، الحكم الدولي السابق مديرا للكرة بالفريق الأول لكرة القدم خلفا لمحمد فؤاد ، وجاء ذلك لينضم فهيم عمر للجهاز الفني للفريق الأول بقيادة خالد عيد المدير الفني ليقود الفريق في الموسم القادمة .

وكان فهيم عمر عضو بلجنة الحكام برئاسة عصام عبد الفتاح.

يذكر أن فهيم عمر تولى منصب مدير الكرة بالترسانة سابقا وله خبرات في هذا المجال وهو ما جعل مسئولو النادى يتعاقدوا معه للموسم المقبل ليكون ضمن الجهاز الفنى للشواكيش .

ويستعد الترسانة للموسم الجديد بدوري القسم الثاني وكان النادي قد تعاقد مع عدد من اللاعبين لدعم صفوف الفريق آخرهم النيجيري هارونا.