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شابات اليد أمام تونس فى ختام تحديد مراكز بطولة العالم اليوم

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القاهرة - سامية سيد - يواجه عصر اليوم ، الجمعة، منتخب شابات كرة اليد مواليد 2002 نظيره التونسى فى إطار أخر مباريات تحديد المراكز ببطولة العالم بسلوفينيا لتحديد المركزين الخامس عشر و السادس عشر .

 

خسر منتخب شابات كرة اليد  أمس من نظيره فرنسا   31/21 فى إطار تحديد مراكز بطولة العالم من الثالث عشر إلى السادس عشر .

 

كما خسر منتخبنا الوطنى المصرى للشابات مواليد 2002  من  نظيره السويسرى، بنتيجة 26/23  فى ثانى مباريات الدور الثانى ببطولة العالم للشابات لكرة اليد التى تستضيفها سلوفينيا فى الفترة من 22 يونيو إلى 3 يوليو 2022 ، وتلقى منتخب شابات اليد هزيمة من نظيره الكرواتى بنتيجة 24 / 17 فى أول مواجهات الدور الثانى .

 

ويترأس بعثة منتخبنا منتخبنا الوطنى المصرى للشابات ببطولة العالم فى سلوفينيا  عادل ابراهيم عضو مجلس ادارة الاتحاد المصرى لكرة اليد.

 

يضم الجهاز الفنى والإدارى والطبى للمنتخب الوطنى للشابات مواليد 2002 ، رامي عبد اللطيف مدير فني - وليد ابو العطا مدرب عام - ابو بكر صلاح الدين مدرب حراس مرمى - ايمان مرجان مدير اداري - دكتورة منة الله بدوي اخصائي علاج طبيعي.

 

وتضم قائمة لاعبات منتخبنا الوطنى للشابات: منة الله سيد - ياسمين جمال - امينة هشام  - مريم يحيى - نهى ايمن - لوجى عبيد - سارة يحيى - يارا هانى - مريم عمر - نادين طارق - ملك طلعت - آلاء صابر - جنا صلاح - شهد حسام - مريم اسامة - مايا وائل

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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