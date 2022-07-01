شكرا لقرائتكم خبر عن شابات اليد أمام تونس فى ختام تحديد مراكز بطولة العالم اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه عصر اليوم ، الجمعة، منتخب شابات كرة اليد مواليد 2002 نظيره التونسى فى إطار أخر مباريات تحديد المراكز ببطولة العالم بسلوفينيا لتحديد المركزين الخامس عشر و السادس عشر .

خسر منتخب شابات كرة اليد أمس من نظيره فرنسا 31/21 فى إطار تحديد مراكز بطولة العالم من الثالث عشر إلى السادس عشر .

كما خسر منتخبنا الوطنى المصرى للشابات مواليد 2002 من نظيره السويسرى، بنتيجة 26/23 فى ثانى مباريات الدور الثانى ببطولة العالم للشابات لكرة اليد التى تستضيفها سلوفينيا فى الفترة من 22 يونيو إلى 3 يوليو 2022 ، وتلقى منتخب شابات اليد هزيمة من نظيره الكرواتى بنتيجة 24 / 17 فى أول مواجهات الدور الثانى .

ويترأس بعثة منتخبنا منتخبنا الوطنى المصرى للشابات ببطولة العالم فى سلوفينيا عادل ابراهيم عضو مجلس ادارة الاتحاد المصرى لكرة اليد.

يضم الجهاز الفنى والإدارى والطبى للمنتخب الوطنى للشابات مواليد 2002 ، رامي عبد اللطيف مدير فني - وليد ابو العطا مدرب عام - ابو بكر صلاح الدين مدرب حراس مرمى - ايمان مرجان مدير اداري - دكتورة منة الله بدوي اخصائي علاج طبيعي.

وتضم قائمة لاعبات منتخبنا الوطنى للشابات: منة الله سيد - ياسمين جمال - امينة هشام - مريم يحيى - نهى ايمن - لوجى عبيد - سارة يحيى - يارا هانى - مريم عمر - نادين طارق - ملك طلعت - آلاء صابر - جنا صلاح - شهد حسام - مريم اسامة - مايا وائل