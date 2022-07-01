شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السلة يخوض اليوم التدريب الأخير استعداداً للأرجنتين فى كأس العالم للناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب السلة ناشئين تحت 17 سنة ، بقيادة عمرو أبو الخير المدير الفنى التدريب الأخير اليوم ،الجمعة، فى اسبانيا قبل مواجهة الأرجنتين المقرر لها غدا السبت فى كأس العالم والتى تقام بأسبانيا فى الفترة من 2 إلى 10 يوليو.

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الرابعة من بطولة كأس العالم والتي تضم أستراليا والأرجنتين وبولندا، بينما يترأس البعثة إيهاب محسن عضو مجلس ادارة اتحاد السلة، ويرافق البعثة محمد فتحي عضو مجلس الإدارة على نفقته الخاصة.

وكان المنتخب قد أقام معسكر بصربيا فى إطار الاستعداد للمشاركة في البطولة، وتوجه فجر أنس الميس من صربيا إلى إسبانيا.

وجاءت قائمة المنتخب المصري النهائية للمونديال كالتالي: أحمد نضال أبو العلا - آدم محمد الحلواني - حسن محمد عامر - حسين شوكت المراغي - سليم معتز - سيف قيدار هنداوي - علي الدين وسام - عمر محمد أبو العلا - كريم حاتم الجيزاوي - محمد تامر حسين - محمد طارق خيري - يوسف عمرو الغايش.

فيما يتكون الجهاز الفني من عمرو أبو الخير مدير فني – أحمد الجارحي مدرب عام – هيثم كامل مدرب – علاء لطفي محلل أداء – وليد نجيب إداري – إسلام الشبكاتي إداري – وليد عبد الوهاب علاج طبيعي – وليد عبد الحليم معد بدني.