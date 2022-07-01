الامارات | برشلونة يرفع عرضه لضم ليفاندوفسكي

شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يرفع عرضه لضم ليفاندوفسكي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت صحيفة «بيلد» الألمانية أن برشلونة قدّم عرضاً بمبلغ 32 مليون يورو لضم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الحاصل على جائزة «فيفا» لأفضل لاعب في العالم مرتين عامي 2020 و2021. وأوضحت أن برشلونة رفع القيمة من 32 إلى 35 وأخيراً 40 مليوناً، فيما يطالب بايرن ميونيخ بمبلغ 60 مليوناً للتخلي عن النجم الكبير. يذكر أن ليفاندوفسكي (34 عاماً) يلعب بقميص بايرن ميونيخ منذ 2014 وسجل له 344 هدفاً وينتهي عقده الحالي في نهاية عام 2023.

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